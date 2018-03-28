السعودية: البدء فورًا ببناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم

وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع «سوفت بنك»؛ لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، وسيتم فورًا البدء فى بنائه لإنجازه عام 2030، وذلك حسبما أفادت صحيفة «الشرق الأوسط»، فى نبأ عاجل.



وكان ولي العهد السعودي، التقى خلال زيارته لمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الثلاثاء، بعدد من الرؤساء التنفيذيين ومديرى كبرى الشركات الأمريكية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك، وفقا لما ذكره مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر.