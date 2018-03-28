اليابان تطالب الصين بتفاصيل زيارة كيم جونج أون إلى بكين

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم الأربعاء، أن طوكيو مهتمة للغاية بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، وتنتظر توضيحات مفصلة من بكين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».



وقال آبي وفقا للوكالة: «نحن مهتمون جدا بجمع المعلومات وتحليلها، وأود أن أتلقى تفسيرا وافيا من الصين».



وأكدت بكين، في وقت سابق من اليوم، أن زعيم كوريا الشمالية زار الصين فى زيارة غير رسمية، من يوم الأحد إلى الأربعاء.



وأوضحت أنه أعرب عن أمله بأن تساهم زيارته الأولى للصين في إقامة السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية، معلنا استعداده لإجراء حوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن عقد اجتماعات مع قادتهم.