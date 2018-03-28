القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:39 ص

تجديد حبس سائق ألقى زوجته من الطابق الثالث بالبساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2107170

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بإلقائها من شرفة المنزل بالطابق الثالث لشكه في سلوكها.

كان المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين، أمر بحبس سائق لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بإلقائها من شرفة المنزل بالطابق الثالث لشكه في سلوكها.

كانت البداية بتلقى المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، بلاغا من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بكسور في معظم أنحاء الجسد، وبسؤالها أكدت أن زوجها ألقاها من شرفة المنزل.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائقا، وبمواجهته بما أكدته المجني عليها، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقرارها السابق.

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