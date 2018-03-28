البيت الأبيض: الصين أبلغتنا بزيارة رئيس كوريا الشمالية لـ بكين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الأربعاء، إن الصين أبلغت الولايات المتحدة بزيارة رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى بكين، وإن الرئيس الصيني شي جين بينج بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وجاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض، مضيفة: «تواصلت الحكومة الصينية بالبيت الأبيض، في وقت سابق، أمس الثلاثاء، لإطلاعنا على زيارة كيم جونج أون لبكين، كما بعث الرئيس الصيني برسالة شخصية إلى الرئيس ترامب».



وتابع البيان: «تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على اتصالاتها الوثيقة مع حلفائنا في كوريا الجنوبية واليابان، كما إنها تتابع عن كثب هذه الأحداث (زيارة كيم جونج أون للصين)، والتي تعتبر دليل آخر على أن حملة الضغط التي تمارس ضد بيونج يانج تخلق المناخ المناسب لإجراء حوار معها».



وأكدت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الصيني التقى هذا الأسبوع زعيم كوريا الشمالية خلال زيارة غير رسمية قام بها إلى بكين برفقة زوجته.