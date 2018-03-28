«المرور» تنتهى من تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج
انتهت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، من أعمال تركيب كمر خرسانى لمحور روض الفرج الذى تسبب فى إغلاق جزئى لكورنيش النيل، بسبب استكمال أعمال إنشائه أعلى شارع دوليتان، وتم رفع جميع المعدات الخاصة بشركة المقاولون العرب التى أجرت تلك اﻷعمال، وسط انتشار الخدمات المرورية.
كانت إدارة مرور القاهرة أعلنت إغلاق جزئى لكورنيش النيل بسبب استكمال أعمال إنشاء كورنيش النيل، وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لمواجهة آية كثافات مرورية متوقعة.