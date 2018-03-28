قطاع الفنون الشعبية يُكرم شيخ المداحين أحمد الكحلاوى (صور)

كرم قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الفنان أحمد الكحلاوي شيخ المداحين، بمنحه درع القطاع، خلال احتفالات مسرح البالون بـ«عيد الأم».



وقدم الفنان أحمد ماهر الاحتفالية التي تم خلالها تكريم الأمهات المثاليات بينهن نجمات تعاملن مع القطاع منهم النجمة مديحة حمدي، والنجمة سميرة عبد العزيز، وسيدة السيرك فاتن الحلو، وسيدة النقد المسرحي العربي وفاء كمالو.



وفي إطار تقديم النجم أحمد ماهر للحفل تمهيدا لاستقبال شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، رصد العديد من محطاتة الإبداعية التي استقاها وبدأها مع والده مداح الرسول صلي الله عليه وسلم، وقوبل تكريم «الكحلاوي» بالتصفيق الحار.