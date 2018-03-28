القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين بوتين والاتحاد الأوروبى
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
فن
الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:59 ص

قطاع الفنون الشعبية يُكرم شيخ المداحين أحمد الكحلاوى (صور)

قطاع الفنون الشعبية
dostor.org/2107162

كرم قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الفنان أحمد الكحلاوي شيخ المداحين، بمنحه درع القطاع، خلال احتفالات مسرح البالون بـ«عيد الأم».

وقدم الفنان أحمد ماهر الاحتفالية التي تم خلالها تكريم الأمهات المثاليات بينهن نجمات تعاملن مع القطاع منهم النجمة مديحة حمدي، والنجمة سميرة عبد العزيز، وسيدة السيرك فاتن الحلو، وسيدة النقد المسرحي العربي وفاء كمالو.

وفي إطار تقديم النجم أحمد ماهر للحفل تمهيدا لاستقبال شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، رصد العديد من محطاتة الإبداعية التي استقاها وبدأها مع والده مداح الرسول صلي الله عليه وسلم، وقوبل تكريم «الكحلاوي» بالتصفيق الحار.

ads
موضوعات متعلقة

محمد الكحلاوي يجهز مفاجأة لجمهوره في الساقية

بالصور.. زغاريد وتنورة في استقبال رئيس قطاع الفنون الشعبية

تكريم مديحة حمدى وسميرة عبدالعزيز فى حفل الأم المثالية بـ«البالون»

غدًا.. تكريم مديحة حمدي أمًا مثالية على مسرح البالون

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من شهر

«Get Out» يحصد جائزة أوسكار أفضل نص أصلى

منذ أقل من شهر

ثنائيات هوليوود يخطفن الأنظار على «الريد كاربت» بحفل الأوسكار

منذ أقل من شهر

فيديو.. «هنيدى» يتحدى محمد رمضان على طريقته الخاصة

منذ أقل من شهرين

تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» لمحمد رمضان

منذ أقل من شهرين

استعدادات مكثفة لإطلاق القناة الأولى بتقنية HD غدًا

الآن

أمطار في القاهرة.. والأرصاد: «الجو بكره كويس وانزلوا صوتوا» (صور)

فيديو.. برلماني عاصَرَ 3 رؤساء سابقين: «السيسي هيحسن البلد»

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)

بالفيديو.. منتخب مصر ينهي معسكر سويسرا بخسارة جديدة أمام اليونان

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

ألبومات الصور

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

3 طرق لارتداء الجينز في ربيع وصيف 2018 (صور)

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

حيدر العبادي: مشروعات تقسيم العراق لن تتوقف

سوريا تقبض على 2000 أسطوانة غاز قبل وصولهم لفصائل إدلب

ads
منوعات

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

«دراسة»: 4 فناجين قهوة يوميًا تعادل تعاطى «الحشيش»

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك