13002.5 دولار.. سعر طن «النيكل» اليوم
سجل سعر معدن النيكل، اليوم الأربعاء، 13002.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
سجل سعر معدن النيكل، اليوم الأربعاء، 13002.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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