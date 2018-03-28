خرائط «جوجل» تعلن خدمتها بـ39 لغة جديدة

أعلنت خدمة خرائط جوجل «جوجل مابس» عبر مدونة رسمية عن توافر الخدمة بـ 39 لغة جديدة، بعد أن كانت مقتصرة على اللغة الإنجليزية فقط منذ أن بدأت في عام 2004.



وأكدت «جوجل» في بيانها، بحسب ما أوردت سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، أن إضافة اللغات الجديدة ستخدم نحو 1.25 مليار نسمة على وجه الأرض يتحدثون بهذه اللغات.



وأوضحت أن الإضافة الجديدة ستتوافر على الإصدارات المحمولة والمكتبية لخدمة الخرائط على أنظمة التشغيل (آي.أو.إس، وأندرويد، وويندوز، وماك، وفقا لما أورده موقع «ذا فيرج».