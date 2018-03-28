شينخوا: رئيس كوريا الشمالية زار الصين بصورة غير رسمية

قالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأربعاء إن الرئيس الصيني شي جين بينج التقى هذا الأسبوع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال زيارة غير رسمية قام بها إلى بكين برفقة زوجته.



ونقلت (شينخوا) تصريحات لكيم خلال مأدبة أقيمت على شرفه في العاصمة الصينية قال فيها: أجريت محادثات ناجحة مع الرئيس تشي تناولت تطوير العلاقات بين الحزبين والبلدين.. وضمان السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.



وأوضحت أن الرئيس الصيني أبلغ، نظيره الكوري الشمالي أن الصين ملتزمة بهدف نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وضمان وجود السلام والاستقرار، وكذلك حل المشكلة من خلال الحوار والمفاوضات.