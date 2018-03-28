اليوم.. عمومية «المصريين للإسكان» تناقش توزيعات الأرباح

تعقد شركة المصريين للإسكان والتنمية جمعيتها العمومية غير عادية، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، والتصديق على تقرير نشاط ونتائج أعمال العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر الماضي، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة نفسها.



وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، خلال 2017، عن زيادة بالأرباح بنسبة 42.8% على أساس سنوي.



وتتضمن بنود الجمعية العمومية غير العادية للشركة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من العام الجاري وتستمر لمدة 3 سنوات، والترخيص للمجلس بإبرام جميع العقود المعاوضة، والعقود والمعاملات خلال العام الجاري.