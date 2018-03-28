القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:29 ص

اليوم.. عمومية «إنكوليس» تناقش توزيعات أرباح العام الماضى

شركة الدولية للتأجير
شركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"،
أكرم عمران
dostor.org/2107154

دعت شركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، مساهميها لعقد جمعية عامة عادية، اليوم الأربعاء، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، بالإضافة الي مناقشة نتائج أعمال 2017، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال تلك الفترة.

يذكر أن مجلس إدارة إنكوليس، كان قد اقترح مؤخرًا توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017، بقيمة 50 مليون جنيه، بواقع 2.5 جنيه للسهم.

كما قرر مجلس الإدارة احتجاز نحو 82.7 مليون جنيه للعام التالي، وتوزيع نحو 9.6 مليون جنيه على العاملين من أرباح العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 97.57 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 85.5 مليون جنيه في 2016، بارتفاع 14%.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

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