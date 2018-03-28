اليوم.. «رواد» تناقش نتائج أعمال العام الماضى

تعقد شركة رواد السياحة «رواد»، اليوم الأربعاء، جمعيتها العامة العادية للنظر في القوائم المالية السنوية للعام الماضي علاوة على مناقشة تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر الماضي.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا مجمعة خلال العام الماضي، بقيمة 21.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون جنيه قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، قفزت أيضًا خلال 2017، إلى نحو 19.13 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 43.25 ألف جنيه بـ2016.



كانت القوائم المالية المجمعة للشركة، أظهرت خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، تحولها للربحية بواقع 7.03 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.39 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام 2016.