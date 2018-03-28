«مارفل» تروج لفيلم «Infinity War»

طرحت الشركة المنتجة مارفل لإنتاج أفلام هوليوود عدة بوسترات تشويقية لفيلم "Infinity War"، كنوع من الترويج له، حيث يعد أطول أفلام مارفل كومكس العالمية، فوصلت مدته لساعتين و36 دقيقة.



ويروي الفيلم قصة منتقمين وحلفائهم يواصلون حماية العالم من تهديدات كبيرة جدًا ويتعامل أحدهم معها بمفرده، حيث يظهر "ثانوس"، طاغية جديدًا من الظلال الكونية يبث الخزي في المجرات، وهدفه جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 27 من مشهر أبريل المقبل.



كما أكدت شركة "مارفل" بشكل رسمي أن فيلم الأكشن "Captain Marvel" يدخل مرحلة المونتاج بالوقت الحالي، ومن المقرر أن يطرح في السينمات العالمية في 8 مارس 2019.



ومن المعروف أن "Captain Marvel" هو أول فيلم من إنتاج "مارفل" بطلته امرأة، والفيلم من تأليف جينيفا روبرتسون ونيكول بيرلمان، وإخراج آنا بودين وريان فليك.