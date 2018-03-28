اليوم.. عمومية «الألومنيوم العربية» تُناقش توزيع الأرباح على المساهمين

تعقد شركة الألومنيوم العربية، اليوم الأربعاء، جمعيتها العامة العادية؛ لمناقشة مقترح توزيع الأرباح على المساهمين، بقيمة 75 قرشًا للسهم على أن تتم عملية التوزيع على مرحلتين، الأولى: تشمل 5% من رأس المال بواقع 1.41 مليون جنيه، والثانية: بـ10% تعادل قيمته 2.82 مليون جنيه.



وتشمل مقترحات التوزيعات النقدية، نحو 478.8 ألف جنيه على العاملين بالشركة، فيما تبلغ الأرباح المرحلة للعام القادم 26.64 مليون جنيه.



وستناقش "العمومية" أيضًا، خلال اجتماعها، نتائج أعمال الشركة عن العام الماضي، بالإضافة لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.



يُذكر أن القوائم المالية للشركة، أظهرت تراجعًا في الأرباح خلال العام الماضي بنسبة 62.7% لتصل لـ5.04 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 13.51 مليون جنيه قبل عام.



وكشفت القوائم المالية للشركة خلال الفترة، نموًا في صافي المبيعات، حيث ارتفعت إلى 286.32 مليون جنيه، مقارنةً بمبيعات بلغت 231.4 مليون جنيه على أساس سنوي.