القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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03:00 ص

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الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:14 ص

السعودية تدعم الخطة الإنسانية لـ«الأمم المتحدة» فى اليمن بمليار دولار

السعودية تدعم الخطة
عبير سليم
dostor.org/2107149

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، شهدا التوقيع على اتفاقية للبرنامج التنفيذي المشترك بين المملكة والأمم المتحدة؛ لدعم وتمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 بمبلغ مليار دولار.

وقالت الوكالة: «إنه جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما تقدمه المملكة لبرامج الأمم المتحدة المختلفة في إطار دعمها للمجهودات الإنسانية والتنموية ودورها في صون الأمن والسلم الدوليين بالشراكة مع الأمم المتحدة».

السعودية تدعم الخطة الإنسانية لـ«الأمم المتحدة» فى اليمن بمليار دولار
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