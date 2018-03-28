مهرجان «كان» السينمائى يحجب أفلام «Netflix» عن قائمته

قررت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي منع أفلام «Netflix» من التنافس على جائزة «Palme d'Or»، التى تعد أكبر جائزة فى المهرجان.



وذكرت الصحف العالمية أن رئيس المهرجان برر ذلك بأنه كان هناك غضب عارم بين صانعى الأفلام الفرنسيين والنقابات العام الماضى عندما تم السماح لأفلام Netflix، بالتنافس فى المهرجان، على الرغم من عدم إطلاقها فى دور السينما.



وكشفت إدارة مهرجان «كان» عن وجود المخرجة السويسرية أورسولا ماير على رأس لجنة تحكيم «Caméra d'or» لهذا العام.



يذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي تنطلق فعالياتها في 8 مايو وتستمر حتي 19 مايو في مدينة كان الفرنسية، ويقدم المهرجان عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق.