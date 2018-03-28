اليوم.. عمومية «الدولية للأسمدة» تناقش نتائج أعمال 2017

تعقد شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، اليوم الأربعاء، جمعيتها العامة العادية للنظر في اعتماد القوائم المالية السنوية، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ديسمبر الماضي.



وكشفت قائمة توزيعات الأرباح، عدم وجود مقترح بتوزيعها على المساهمين.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 4.48 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون جنيه في 2016.



وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 333.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 230 مليون جنيه في 2016.