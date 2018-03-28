اليوم.. عمومية «النساجون الشرقيون» تُناقش نتائج أعمال العام الماضى

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، المزمع عقدها، اليوم الأربعاء، مقترح توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي ونتائج أعمال العام الماضي، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة.



يُذكر أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 741.7 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 528.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وزادت مبيعات الشركات خلال العام الماضي إلى 10.17 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 6.7 مليار جنيه في 2016.



واقترح مجلس إدارة الشركة، توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017، بقيمة 620.76 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه، موزعًا على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسه