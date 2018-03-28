اليوم.. عمومية «يونيباك» تُناقش اعتماد عقود المعاوضة مع «أراب ديرى»

تعقد شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق "يونيباك"، اليوم الأربعاء، جمعيتها العامة؛ للنظر في توزيعات الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام المنتهي في ديسمبر الماضي.



وكشفت قائمة توزيعات الأرباح لشركة يونيفرسال لعام 2017، اقتراح توزيع 23.1 مليون جنيه على المساهمين.



وتناقش الجمعية إبرام عقود بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا، أحد الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى النظر في انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة.



يذكر أن القوائم المالية للشركة أظهرت ارتفاعًا في الأرباح خلال 2017، بنسبة 401.5% لتبلغ 55.52 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 11.07 مليون جنيه خلال 2016.



كما زادت المبيعات خلال العام الماضي، لـ492.44 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قُدرت بـ240.52 مليون جنيه في 2016.