السيطرة على حريق أعلى نقطة إسعاف بالمعادى

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق أعلى نقطة إسعاف بحى المعادى، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منشأة بشارع 105 بمنطقة المعادي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء.



وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا وراء الحريق الذي التهم سقف المنشأة، وذلك بسبب الأحوال الجوية وهطول أمطار متوسطة مصحوبة بالبرق والرعد.



وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.