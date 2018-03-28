«ديزنى» تُرشح أحمد قدرى لتجسيد دور علاء الدين فى طفولته

أكد الموديل أحمد قدري، أنه مرشح لأحد أفلام ديزني خلال الفترة المقبلة؛ نظرَا لصوته المميز بالإضافة إلى ملامحه الشرقية.



وأضاف "قدري" في تصريح لـ"الدستور"، أنه مرشح لدور علاء الدين في طفولته، ومن المقرر أن يقوم بالسفر لتجارب الأداء في إجازة الصيف عند انتهاء العام الدراسي الحالي.



وأوضح أنه من المقرر تصوير الفيلم واختيار الفريق وعرض الفيلم خلال سنة 2020.



يُذكر أن أحمد قدري، اشتهر مؤخرًا لجلسات التصويرية مع نجوم الفن في هوليوود، منهم، نيكول كيدمان وباريس هيلتون، ويتابعه عددًًا من النجوم العالميين.