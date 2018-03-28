اليوم.. عمومية «العروبة للسمسرة» تنظر إطالة أمد الشركة 25 عامًا

تعقد شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، جمعيتها العامة غير العادية؛ للنظر في إطالة أمد الشركة لمدة 25 عاماً.



وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في ذات الجلسة، ستناقش تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المنتهي في ديسمبر الماضي.



يُشار إلى أن الشركة سجلت خلال العام الماضي، خسائر بقيمة 1.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 401.79 ألف جنيه قبل عام.



وكشفت المؤشرات المالية للشركة، نمواً بالإيرادات رغم تعمق الخسائر، حيث بلغت الأولى خلال 2017، نحو 2.08 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات سجلتها خلال 2016 بقيمة 1.53 مليون جنيه.