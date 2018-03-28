160 دولة يريدون من بريطانيا تقديم أدلة في قضية «سكريبال»

أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الأربعاء، أن نحو 160 دولة (ليسوا أعضاء بالكتلة الغربية) يرون بأنه ينبغي على بريطانيا أن تقدم أدلة على تورط روسيا في قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرجي سكريبال، في سالزبوري.



وقال المتحدث بالسفارة للصحفيين، بحسب وكالة «سبوتنيك»: لفتنا الانتباه إلى البيان الصادر عن رئيسة مجلس الوزراء. التقديرات يمكن أن تتغير، ولكن الشيء الرئيسي لا يزال هو نفسه. حتى ولو قالت السيدة ماي إنها متأكدة تماما من أن روسيا كانت مسؤولة عن حادثة سالزبوري، فسيتعين عليها تقديم كل الأدلة إلى روسيا، والمجتمع الدولي والجمهور البريطاني. هذا رأي نحو 160 دولة ليسوا أعضاء في الكتلة الغربية".



واعلنت 24 دولة بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، الإثنين والثلاثاء، طرد أكثر من 114 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها على خلفية هذه القضية.