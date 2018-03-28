توجيه الاتهام لرفيقة منفذ اعتداء جنوب فرنسا

قال مصدر قضائي إن رفيقة رضوان لقديم، منفذ الاعتداء الذي أوقع 4 قتلى في جنوب غرب فرنسا، قد تم توجيه الاتهام اليها، أمس الثلاثاء، من جانب قاضي مكافحة الإرهاب، وتم سجنها مؤقتًا، وفقا لـ«سكاي نيوز» عربية، اليوم الأربعاء.



ومثلت مارين بي، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي كانت قد اعتنقت الإسلام، بعد 4 أيام في الحجز الاحتياطي، مساء الثلاثاء أمام قاض في باريس وجّه إليها تهمة المشاركة في مؤامرة إجرامية إرهابية بهدف الإعداد لجرائم اعتداء على الناس.



وكان مدعي عام باريس، فرنسوا مولنس، قال الإثنين الماضي: إن رفيقة لقديم صرخت (الله أكبر) خلال اعتقالها الجمعة. ولكنها نفت ان تكون شريكة في الفعل الذي أقدم عليه رفيقها، مضيفًا، لكنها قامت في صبيحة اليوم الذي نفذ فيه رفيقها الاعتداء الدموي بنشر سورة تعد فيها الكفار بالجحيم.