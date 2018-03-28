القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 01:17 ص

«ماتيس»: القوات الأمريكية تجنبت «كارثة» مع الروس جنوب سوريا

«ماتيس»: القوات الأمريكية
عبير سليم
dostor.org/2107119

كشف وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، عن أن مواجهة جديدة بين التحالف الدولي بقيادة واشنطن مقاتلين روس، مماثلة لهجوم فبراير، الذي أسفر عن أكثر من مئة قتيل في صفوف المرتزقة، تم تجنبها في سوريا، بحسب «سكاي نيوز» عربية، اليوم الأربعاء.

وقال ماتيس لعدد من الصحفيين في البنتاجون: «إن مقاتلين روسا انتشروا الأسبوع السابق شرق الفرات الذي يشكل منطقة خفض التوتر التي تم التوافق في شأنها مع روسيا، وتحديدا في منطقة كنا توافقنا على أنهم يستطيعون التوجه إليها، لكنهم اقتربوا إلى حد كبير من مواقع لجنود أمريكيين».

وأوضح أنه إثر مشاورات بين قائد الأركان الأمريكي الجنرال جو دانفورد، ونظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف، «انسحب هؤلاء العناصر وقمنا أيضا بتراجع محدود».

وأضاف: «يبدو هذه المرة أنه تم حل الأمر عبر الخط الهاتفي لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا».

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