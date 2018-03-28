بعد مطالبتها بإخلاء «الأقصى».. من هى جماعة «منظمات الهيكل»؟

يتمايل الكيان الصهيوني، كـ«الأفاعي»، على أوجاع العالم العربي، خاصة الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يتجرع مرارة الاحتلال، منذ عشرات السنين، بين القتل والأسر والتعذيب، بينما يتغافل عن كل هذه الأفعال، المجتمع الدولى، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ما جعل الكيان الصهيوني والجماعات اليهودية المتطرفة، إلى التمادي في أفعالها، حتى تطالب جماعة تطلق على نفسها «منظمات الهيكل»، المسلمين بإخلاء المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل؛ لإقامة احتفالات «عيد الفصح» الذى يتزامن مع بداية العام العبرى الجديد.



وفى أعقاب إعلان الجماعة اليهودية المتطرفة بإخلاء المسجد الأقصى، تستعرض «الدستور» فى السطور التالية أبرز المعلومات عن «منظمات الهيكل».



- «منظمات الهيكل»، هي جماعة يهودية متطرفة اعتادت على قيام طقوس عيد الفصح، كل عام على سفح جبل الزيتون في القدس.

- تقيم تلك الجماعة نشاط «قرابين الفصح» في مهرجان كبير قبل عيد الفصح من كل عام.

- تدرب «منظمات الهيكل» اليهود على كيفية تقديم القرابين «داخل الهيكل»، بإشراف ما يسمى «معهد الهيكل الثالث».

- علقت جماعة «منظمات الهيكل»، ملصقات على جدران المسجد الأقصى وأبوابه تدعو المسلمين إلى ترك المسجد من أجل الاحتفال بـ«عيد الفصح اليهودي».

- نظمت الجماعة، مهرجانا في منطقة القصور الأموية عند أسوار المسجد الأقصى الجنوبية.

- عمدت للعمل على مشاركة الحاخامات للمهرجان، وتحت حراسة مشددة من قوات إسرائيلية.

- تعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها الجماعة على موافقة الشرطة الإسرائيلية بإقامة هذا النشاط الديني في منطقة وقف إسلامي ملاصقة للمسجد الأقصى.