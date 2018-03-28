شاهد.. وليد الشريف: «أنا انتخبت السيسي وربنا»

نشر وليد الشريف الترند الأول في مصر على صفحته الشخصية عبر الفيس بوك صورة بعد إدلاءه بصوته بالانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقًا عليها: «أنا انتخبت السيسي وربنا»، مشيرا إلى أن الصورة التي تم نشرها له من قبل، ليست صحيحة ومفبركة من جانب ابن عمه.



وكانت قد أثارت لافتة «عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف يؤيدون ويبايعون بكل الحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة» ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لتصبح الترند الأول في غضون ساعات، ولمدة أيام متتالية مما دفع وليد للدفاع عن نفسه.

