أصالة لـ«علوش» فى عيد ميلادها: «كلّ سنة وأنتى ناجحة وحلوة»
حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على تهنئة صديقتها الفنانة كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعربت "أصالة" عن حبها وتقديرها لصديقتها والتي تعد "بنت بلادها"، وعلقت قائلة: «من شروط الصحبة المحبّة الصادقة الّلى بتبان بالتعامل ومع الوقت بتكبر».
وتابعت: «بعرف عنها الّلى بيخلِّى مكانتها ثابتة، وهى جديرة بالحب وبالاحترام ولأنّه الحياة صعبة محتاجة ناس نقيّه لتحلّيها، كندا واحدة من هالناس، كلّ سنة وأنتى ناجحة وحلوة ومحبوبة وسعيدة ومستقرّة».