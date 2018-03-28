«النواب الليبى» يدين الاعتداءات الصاروخية على الأراضى السعودية

أدان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بأشد العبارات الاعتداء السافر على أراضي المملكة العـربية السعودية الشقيقة من قبـل مليشيات الحوثيين، واستهدافها للمدنيين والمنشأت المدنية بمجموعـة من الصواريخ البالستية.



وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء أمس الثلاثاء، أعلن صالح عن تضامن كامل أعضاء مجلس النواب والشعـب الليبي مع المملكة قيادةً وحكومة، وشعـبا وحقها المشروع في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وشعبها والتصدي لأي اعتداء.



وطالب صالح مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة اتجاه هذه الميلشيا التي ترتكب جرائم واعتداءات تزعزع أمن المنطقة ودول الجوار.