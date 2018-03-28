مقتل وإصابة 8 على يد متشدد بمسجد شرقي السودان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين على يد متشدد داخل أحد مساجد مدينة "كسلا" 480 كلم شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، كما لقي المهاجم حتفه على يد المصليين، بحسب صحيفة "سودان تربيون"، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء.



وبحسب الصحيفة فقد أكد مدير شرطة ولاية "كسلا" سقوط ثلاثة أشخاص في الحادث الذي وقع عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ إبراهيم عثمان بحي "مكرام".



وأوضح أن تكفيريًا طلب من إمام المسجد الحديث بعد صلاة العشاء قبل أن يدخل في مشادة معه ويستل سكينًا هاجم بها الإمام والمصلين.



