القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:18 ص

غدًا.. عرض فيلم «7 قرون قبل الميلاد» فى الجامعة الأمريكية

لاعب التنس المصري
لاعب التنس المصري انور الكموني
حسن أمين
dostor.org/2107094

يُقام غدًا الخميس الموافق 29 مارس عرض خاص للفيلم الوثائقي سبع قرون قبل الميلاد "سيفينث سينشري بيفور بيرث"، فى قاعة باسيلي بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

و"سبع قرون قبل الميلاد" هو فيلم وثائقي روائي يجسد قصة لاعب التنس المصري انور الكموني الذي تغلب على مرض فشل النخاع العظمي وعاد مرة اخرى بعد صراع 7 سنوات، من تأليف واخراج مصطفي نور، وموسيقى تصويرية شريف الوسيمي، مونتاج راندا سالم، وانتاج مصطفي نور وشريف الوسيمي.

فتحت شعار "بعد العتمة هيطلع القمر" تجسدت اسطورة الكيميرا في بطل الفيلم الذي سيبدأ عرضه الساعة 6 مساءا ومن بعده ستقام ندوة حول شخصية الكموني ومعرفة تفاصيل اكثر عن المرض وكيف تغلب عليه بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والاعلاميين والفنانين والرياضيين منهم: الكابتن احمد حسن والكابتن حسن شحاتة.

ويحضر من المطربين فرقة بلاك تيما ورولا زكي، والاعلاميين مها بهنسي ومحمد الدسوقي رشدي ومحمد نشأت ودينا رامز وطارق علام ونشوى الحوفي ورنا عرفة ودكتور ياسر ايوب ونرمين البمبي وزياد علي وهشام الصواف ودعاء فاروق واحمد الدرمللي والمخرج هاني لاشين والمنتجة ايمان سمير فاضل والموسيقار منير الوسيمي والفنانة بسمة ياسر ودكتور عبد الله سعد.

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