القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الأربعاء 28/مارس/2018 - 12:17 ص

اليوم.. محاكمة عامل متهم بقتل «بلطجى» فى الجيزة

اليوم.. محاكمة عامل
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تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل لاتهامه بقتل بلطجي.

وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين أحمد عزت أبو الفضل طاهر، وعاطف حمدي محمد مراد، وطلبة فوزي سعد حسين شلبي، وأمانة سر محمد السيد، ووائل السيد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم "هيثم. م. ع"، وشهرته "ألبو"، 26 سنة، عامل طلاء، ويقيم ببولاق الدكرور، بقتل المجني عليه محمد عبدالحميد محمد وشهرته "كفته"، عمدًا وذلك لقيام المجني عليه بفرض إتاوات جبرًا عنه، فرفض المتهم، فانهال المجني عليه بالسباب أمام أهل عشيرة المتهم، وأخرج سلاح أبيض سكين مهددًا به المتهم، فاستشاط المتهم غيظًا، واستخلص من المجني عليه السلاح الأبيض، وانهال على المجني عليه بالطعن وضربه بأنحاء متفرقة من جسده إزهاق روحه.

وثبت من تقرير دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي أن المجني عليه به إصابات طعنية وقطعية بالفخذ الأيسر، والذقن والأذن اليسرى ويسار الصدر، والفخذ الأيمن والكتف الأيسر والذراع الأيسر والقدم اليسرى، وأخرى نافذة بالصدر، والبطن والظهر وجميعها تنشأ عن نصل آلة حادة صلبة أيًا كان نوعها، ما أدت إلى إصابة المجني عليه بتهتك بالرئة اليسرى ونزيف بالصدر وتهتك المعدة والبنكرياس والشريان الأورطي البطني ونزيف بالبطن وتهتك شريان الفخذ الأيسر الرئيسي ونزيف غير مرتجع وصدمة.

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