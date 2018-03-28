اليوم.. الحكم على مقاول وقهوجى لاتهامهما بخطف طفل فى المعادى

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، اليوم الأربعاء، الحكم في محاكمة مقاول وقهوجي؛ لاتهامها بخطف طفل.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4907 لسنة 2016 جنايات المعادي، عن أنه في يوم 2 مارس 2016 شروع المتهمين "أحمد ر."، مقاول، و"أحمد ش."، قهوجي، في خطف المجني عليه الطفل "سيف الدين أ."، الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشرة عاما بالإكراه.



وأضافت التحقيقات، أن المتهمين كمنا للطفل أسفل مسكنه مستقلين سيارة رقم "م ه 7498"، وما إن أبصراه حتى ترجل المتهم الثاني من السيارة وباغته في حمله والركوض به إلى داخل السيارة؛ إلا أن مقاومة المجني عليه واستغاثته بالمارة أدت إلى فشل محاولة المتهمان بخطف الطفل، ما دفعهم لمحاولة الفرار، قبل أن يتجمع عليهم المارة ويلقي القبض عليهما.

