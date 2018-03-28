اليوم.. الحكم على 34 لاتهامهم بإطلاق النيران على قوة أمنية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة على، الحكم على 34 متهمًا لارتكابهم جريمة إطلاق النيران على قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السيدة زينب أثناء تدخلهم لفض مشاجرة.



وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى منطقة المدبح بين ما يقرب من 34 شخصًا، على الفور انتقلت قوة من القسم لفحص البلاغ، وأثناء ذلك فوجئ أفراد الأمن بإطلاق المتهمين الأعيرة النارية صوبهم مما نتج عنه إصابة المقدم محمد محمود الشرقاوي وأيمن حسن مأمور قسم شرطة السيدة زينب بطلق خرطوش.



وأكدت النيابة فى تحقيقاتها أن تقرير الطب الشرعي أثبت إصابتهما نتيجة ادعاء طلق ناري، ووجود آثار طلق خرطوش بأماكن متفرقة من جسدهما.



كما أثبت تقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة النارية المضبوط مع المتهمين عبارة عن سلاح ناري خرطوش، وفوارغ الطلقات التى يبلغ عددها 39 جزءًا منها خاص بطلقات خرطوش، والباقى يستعمل على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 16 مم.



وأضافت التحقيقات أن المشاجرة أسفرت عن حدوث تعطل فى الحركة المرورية، وترويع حياة المواطنين وإصابة بعضهم.