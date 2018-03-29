القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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السيسي
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إجمالى المشاركين
12300786
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12:59 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 05:28 ص

فى عيد ميلاده.. رحلة على ربيع من الجامعة إلى البطولة المطلقة

على ربيع
على ربيع
بيجاد سلامة
dostor.org/2107087

يصادف اليوم ميلاد نجم مسرح مصر علي ربيع، ويستعرض الدستور في الشطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان الكوميدي.

ولد علي ربيع في 29 مارس 1989، يبلغ من العمر 29 عامًا، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفني من هناك وتحديدًا عام 2009، حيث اكتشف موهبته في الفرقة المسرحية، وقدم من خلالها 25 عرضًا مسرحيًا ضمن مهرجانات الجامعات المسرحية المختلفة، وبعد تخرجه من الجامعة مباشرة التحق بورشة مركز الإبداع (الدفعة الثالثة)، وبعد التخرج شارك في عروض تابعة لمركز الإبداع وفرقة خالد جلال، وهي «أين أشباحي، حلو الكلام»، ومن هنا شاهده الفنان أشرف عبد الباقي وطلب منه المشاركة في مشروع تياترو مصر.

أعماله
«هي كيميا، سك على أخواتك، علي بابا، خير وبركة، شيف على بياض، مسرح مصر، صد رد، حسن وبقلظ، تاهت ولقيناها، مولانا العاشق، أستاذ ورئيس قسم، كابتن مصر، لهفة، إحنا صغيرين أوي يا ماندو، المسيحاتي، أنا وبابا وماما، الحرب العالمية الثالثة، الكبير أوي، الرجل العناب، تياترو مصر، أحلى أيام، بنات العم، هاملت».

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