فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

يصادف اليوم ميلاد الكاتب أليكسي مكسيموفيتش بيشكوف، والمعروف باسم مكسيم غوركي.. ويستعرض «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.



ولد مكسيم غوركي في 28 مارس 1868، في نيجني نوفغورود، أصبح يتيم الأب والأم وهو في التاسعة من عمره، فتولت جدته تربيته، وكان لهذه الجدة أسلوب قصصي ممتاز، مما صقل مواهبه القصصية، وبعد وفاة جدته تأثر لذلك تأثرًا كبيراً مما جعله يحاول الانتحار.



تعنى كلمة غوركى باللغة الروسية «المر» وقد اختارها الكاتب لقبًا مستعارًا له من واقع المرارة التي كان يعانى منها الشعب الروسي تحت الحكم القيصري والتي شاهدها بعينه خلال المسيرة الطويلة التي قطعها بحثًا عن القوت، وقد انعكس هذا الواقع المرير بشكل واضح على كتاباته وبشكل خاص في رائعته «الأم».



هو أديب وناشط سياسي ماركسي روسي، مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية التي تجسد النظرة الماركسية للأدب، حيث يرى أن الأدب مبني على النشاط الاقتصادي في نشأته ونموه وتطوره، وأنه يؤثر في المجتمع بقوته الخاصة، لذلك ينبغي توظيفه في خدمة المجتمع، كما تم ترشيحه 5 مرات للحصول على جائزة نوبل في الآداب.



كان صديقاً لـ«لينين» الذي التقاه عام 1905م، توفي ابنه عام 1935م، ثم توفي هو في 18 يناير 1936م في مدينة غوركي لينينسكييي في موسكو، وسط شكوك بأنهما ماتا مسمومين.



أهم أعماله

«الأم، رواية الطفولة، الحضيض، أنشودة نذير العاصفة، الطفولة، الأعداء، جامعاتي»