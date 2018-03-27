القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:47 م

«المرور» تقدم 5 نصائح لقيادة آمنة خلال الأمطار

«المرور» تقدم 5 نصائح
متابعات
dostor.org/2107083

أفادت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، بأن الطرق والمحاور الرئيسية ما بين طريقي "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، ومحور 26 يوليو والطريق الدائري وطرق الكريمات والقطامية- العين السخنة، وكافة المحاور، لم تتأثر بهطول الأمطار، ولم تتلق غرفة عملياتها أي إخطارات تفيد بوجود مؤثرات على المرور.

وقدمت الإدارة العامة للمرور نصائح عامة؛ للتمتع بقيادة آمنة تحت الأمطار منها:

* السير بسرعات منخفضة خلال سقوط الأمطار، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة، نتيجة تراكم المياه.
* التحكم والتركيز مع عجلة القيادة وعدم الانشغال بأشياء أخرى.
* تشغيل المساحات بصورة مستمرة لعدم حجب الرؤية بالزجاج الأمامي.
* مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك، والتي أمامك، حتي تتمكن من الوقوف بأمان.
* تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل.

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