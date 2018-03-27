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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:37 م

عائلة سمير غانم في لجنة انتخابات الدقي بدون «دنيا»

عائلة سمير غانم في
منار إبراهيم
dostor.org/2107079

حرص الفنان سمير غانم، وزوجته دلال عبد العزيز، وابنته "إيمي"، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل مقر الإدارة المركزية لشئون المساحة بالدقي، قبل غلق باب التصويت بوقت قصير.

وتغيبت الفنانة دنيا سمير غانم، عن انتخابات الرئاسة.

وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

عائلة سمير غانم في لجنة انتخابات الدقي بدون «دنيا»
عائلة سمير غانم في لجنة انتخابات الدقي بدون «دنيا»
عائلة سمير غانم في لجنة انتخابات الدقي بدون «دنيا»
عائلة سمير غانم في لجنة انتخابات الدقي بدون «دنيا»
عائلة سمير غانم في لجنة انتخابات الدقي بدون «دنيا»
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