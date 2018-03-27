القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
مصر
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:35 م

«الصحة»: وفاة شخص و235 حالة مرضية حصيلة يومي الانتخابات

«الصحة»: وفاة شخص
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2107077

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن حصيلة اليوم الأول والثاني من الحالات المرضية التي ظهرت داخل وخارج مقرات الانتخابات الرئاسية، هي 235 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب، لافتًا إلى أن الحالات المرضية تترواح ما بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجه الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر.

وأشار مجاهد إلى أنه تم حصر ١٣١ حالة مرضية ليصبح الاجمالي حتى الأن ٢٣٥، ٧٦ من الاجمالي اسعف وترك في مكان المقر الانتخابي، والباقي تم نقلهم الى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، مؤكدًا وجود 88 حالة بالمستشفيات تحت الرعاية والملاحظة، وجميعم حالتهم الصحية مستقرة.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد

منذ يومين

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية

منذ يومين

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم

منذ يومين

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26

منذ 3 أيام

القوى العاملة: 95 وظيفة برواتب تصل لـ3 آلاف جنيه

الآن

بالفيديو.. منتخب مصر ينهي معسكر سويسرا بخسارة جديدة أمام اليونان

متحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو مريض منذ فترة

محمد الباز: 13 مليونا شاركوا في الانتخابات الرئاسية خلال يومين (فيديو)

أمطار متوسطة على القاهرة وبعض المحافظات

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

ألبومات الصور

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

3 طرق لارتداء الجينز في ربيع وصيف 2018 (صور)

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

حيدر العبادي: مشروعات تقسيم العراق لن تتوقف

سوريا تقبض على 2000 أسطوانة غاز قبل وصولهم لفصائل إدلب

ads
منوعات

فى ذكرى ميلاده.. تعرف على رحلة معاناة الكاتب مكسيم غوركى

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

«دراسة»: 4 فناجين قهوة يوميًا تعادل تعاطى «الحشيش»

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك