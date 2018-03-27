«الصحة»: وفاة شخص و235 حالة مرضية حصيلة يومي الانتخابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن حصيلة اليوم الأول والثاني من الحالات المرضية التي ظهرت داخل وخارج مقرات الانتخابات الرئاسية، هي 235 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الحالات المرضية تظهر في طوابير الانتخابات أو داخل المدرسة مقر الانتخاب، لافتًا إلى أن الحالات المرضية تترواح ما بين ارتفاع في ضغط الدم ودرجه الحرارة وهبوط بالسكر والدورة الدموية ونزلات معوية وأزمات صدرية وآلام بالقدم والظهر.



وأشار مجاهد إلى أنه تم حصر ١٣١ حالة مرضية ليصبح الاجمالي حتى الأن ٢٣٥، ٧٦ من الاجمالي اسعف وترك في مكان المقر الانتخابي، والباقي تم نقلهم الى المستشفيات لمناظرتهم والاطمئنان عليهم، مؤكدًا وجود 88 حالة بالمستشفيات تحت الرعاية والملاحظة، وجميعم حالتهم الصحية مستقرة.