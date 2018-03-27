«غرفة المؤتمر» تناشد الشباب المشاركة في الانتخابات (صور)

ناشد شباب حزب المؤتمر المواطنين بضرورة النزول لتوجيه رسالة إلى العالم، والوقوف خلف جنود مصر الذين يستشهدون كل يوم لبناء مصر الجديدة.



فيما أشادت غرفة العمليات الافتراضية لشباب حزب المؤتمر، في بيانها حول سير العملية الانتخابية لليوم الثاني، بالشعب المصري والمشاركة بإيجابية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.



وتابع: «استطاع حزب المؤتمر وشبابه طبقا لمنهجية غرفة العمليات المعتمدة علي العالم الافتراضي وأساليب التكنولوجيا الحديثة في زيادة نسب المشاركة في عدة محافظات من خلال دعوة المواطنين عبر حملة طرق الأبواب وسيارات تجوب الشوارع لحث المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية وسيارات تنقل كبار السن والسيدات من منازلهم الي مقار الانتخابات، وتقديم التسهيلات أمام اللجان لاستخراج أرقام اللجان».



وأضاف: استكملت غرفة العمليات خطتها من خلال استهداف شباب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بضرورة المشاركة، ومن خلال رسائل الواتس اب واستهداف قواعد بيانات الأعضاء وأسرهم ونقلهم إلي مقار الانتخاب ونشر الصور علي المواقع الإلكترونية لمشاركة الشعب في الانتخابات لرفع الحث الوطني لدي المواطنين، وستستكمل غرفة عمليات شباب حزب المؤتمر غدًا الخطة المنهجية؛ لزيادة نسب المشاركة وحث المواطنين وطرق الأبواب.