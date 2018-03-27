فيديو.. طفلة من داخل لجنة بالإسكندرية تتمنى لقاء السيسي

اصطحبت سيدة بمحافظة الإسكندرية حفيدتها «ريناد »، أثناء الإدلاء بصوتها في العملية الانتخابية الرئاسية، قائلة: «ريناد نفسها الرئيس يشوفها ويسلم عليها».



وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة- أمس الاثنين- في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية، تنتهي غدًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.