عاجل.. البحرين تشكو قطر في منظمة الطيران المدني الدولي

قدّمت دولة البحرين اليوم، شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي ضد قطر، بسبب اعتراض مقاتلات تابعة لها لطائرات مدنية فوق أجوء المملكة.



وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» إن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات اتخذت الإجراءات اللازمة، وتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي، على ضوء تحليق مقاتلتين قطريتين حلقتا فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين دون إذن مسبق على ارتفاع ٣٠ ألف قدم.



وأوضحت البحرين أن المقاتلتين ارتفعتا تحت طائرة إماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة إلى روما، ما أدى الى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.



وأوضح البيان الذي نقلته الوكالة أن الطائرة الإماراتية ارتفعت ٣٥ ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية.