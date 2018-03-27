أبي أحمد علي يتزعم الائتلاف الحاكم بإثيوبيا تمهيدًا لرئاسة الوزراء
انتخب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، مساء اليوم، أبي أحمد علي، رئيسا جديدًا له تمهيدا لتعيينه رئيسا للوزراء خلفا لـ"هيلي ماريام ديسالين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.
انتخب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، مساء اليوم، أبي أحمد علي، رئيسا جديدًا له تمهيدا لتعيينه رئيسا للوزراء خلفا لـ"هيلي ماريام ديسالين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.
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