القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:11 م

أبي أحمد علي يتزعم الائتلاف الحاكم بإثيوبيا تمهيدًا لرئاسة الوزراء

هيلي ماريام ديسالين
هيلي ماريام ديسالين
محمد عمر
dostor.org/2107067

انتخب الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، مساء اليوم، أبي أحمد علي، رئيسا جديدًا له تمهيدا لتعيينه رئيسا للوزراء خلفا لـ"هيلي ماريام ديسالين"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

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