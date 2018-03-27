10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

انتهى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018 بلجان قسم الأزبكية، دون وقوع أي مشكلات، فيما تميز الإقبال بالكثافة، أكثر من اليوم السابق له، خاصة من النساء، وكبار السن. وساد المحيط الخارجي للجان حالة من ...