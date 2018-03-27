الثلاثاء 27/مارس/2018 - 11:09 م
10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2107066
انتهى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018 بلجان قسم الأزبكية، دون وقوع أي مشكلات، فيما تميز الإقبال بالكثافة، أكثر من اليوم السابق له، خاصة من النساء، وكبار السن. وساد المحيط الخارجي للجان حالة من ...
يستأنف المخرج أسامة فاضل، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "صباح الخير" داخل فندق "كتاركت" بمنطقة سقارة بالهرم. ورصدت عدسة «الدستور» كواليس تصوير الفيلم، والذي تم داخل ملهى ليلي وجمعت المشاهد كلا ...