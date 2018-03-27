ضبط موظف ببريد حلوان هارب من «المؤبد»

ألقى رجال شرطة البريد القبض على موظف بمنطقة بريد حلوان، هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.



بدأت الواقعة بتمكن ضباط مباحث إدارة شرطة البريد من ضبط "م. ي" 32 سنة- موظف بمنطقة بريد حلوان؛ لتنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية جنايات قسم شرطة حلوان "اختلاس" والمحكوم عليه فيها غيابيا، بالسجن المؤبد، وإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره 13.890 جنيه، وغرامة مساوية له، وعزله من وظيفته.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.



تحرر المحضر اللازم أحوال بإدارة شرطة البريد، وجارٍ إرساله بالمحكوم عليه إلى قسم شرطة حلوان؛ لقيده وعرضه على النيابة.