«نزاهة»: ارتفاع ملحوظ في معدلات المشاركة الانتخابية بـ3 محافظات

أصدر ائتلاف نزاهة تقريره الثاني في ثاني أيام الاقتراع، وهو التقرير الرابع منذ بدء العملية الانتخابية أمس، وملاحظة التفاعل الجيد من قبل عدد من القضاة تجاه بعض المخالفات، فقد قام أحد القضاة بطرد أحد الناخبين عندما بدأ في توجيه ناخب آخر داخل اللجنة الانتخابية لدعم مرشح بعينه، وكذلك وجد المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون الكثير من التسهيلات في عملية الإدلاء بأصواتهم.



شهدت محافظة كفر الشيخ تفاوتًا في نسب التصويت وفقًا لكل مركز على حدة وحتى تمام الرابعة مساءً، كان مركز فوة والقرى التابعة له هو أكثر مراكز المحافظة التي شهدت إقبالًا من الناخبين بعدد 39114 ناخبا وبنسبة 35% من حجم الكتلة التصويتية، فيما جاء مركز ومدينة كفر الشيخ كأقل المناطق التي شهدت تصويت بعدد 58414 ناخبا وبنسبة 14% فقط من إجمالي الكتلة التصويتية، فيما سجلت المحافظة ككل نسبة مشاركة 18% من حجم الكتلة التصويتية.



غير أنه في الساعة الخامسة، ارتفعت كثافة المشاركة بشكل غير مسبوق في مدرسة برج البرلس بمركز البرلس، حيث تدافع المواطنون من أجل التصويت واستمر التصويت بكثافة حتى السابعة مساء اليوم.



وشهدت بعض المناطق في الإسكندرية مشاركة ضعيفة من الناخبين، خاصة في منطقة محرم بك، حيث رصدنا ضعفا شديدا في لجنة رقم 10 بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بمحرم بك حتى الرابعة مساءً. غير أن لجنة مصطفى كامل شهدت إقبالا متوسطا، ففي مدرسة عبدالله النديم بمصطفى كامل تم تصويت عدد 3100 حتى الخامسة مساءً من أصل 6000 ناخب تقريبًا. أما حي الرمل فشهد إقبالا أقل من متوسط، مثلما كانت نسبة التصويت في مدرسة كرونا لجنة 54، بالرمل 1400 ناخب من أصل 7175 ناخبا.



واحتلت محافظة القاهرة الصدارة في نسب التصويت، خاصة في حي أول مدينة نصر، حيث شهدت لجنة الجامعة العمالية رقمي 1، 2 بشارع النصر إقبالا كثيفا جدًا من الناخبين لدرجة وقوع مشاجرات بينهم بسبب أولوية التصويت.



وشهدت لجان منطقة الساحل بشبرا إقبالا كثيفا خاصة من قبل النساء والمسنين، وفي لجنة 18 سيدات بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية بشبرا وصلت نسبة التصويت حتى الخامسة حوالي 1050 صوتا من أصل 3000 ناخبة. بينما انخفضت نسبيًا أعداد المصوتين في كثير من لجان المقطم، بنسبة تقدر بحوالي 19%.



وتفاوتت نسب التصويت في محافظة الجيزة ما بين المتوسط والكثيف، فيما انخفضت النسب التصويتية في عدد آخر من اللجان من بينها لجنة 38 بمدرسة يوسف جادالله التجريبية بالهرم، والتي بلغت بها نسبة التصويت 290 ناخبا من أصل 2000 وهي نسبة تقدر بـ15%، وتراوحت نسبة التصويت في كل من فيصل والهرم ما بين 9- 15%.



في الغربية، استقرت اللجان الانتخابية بالمحلة على نسبة متوسطة من الناخبين، وصوت بمدرسة الإمام محمد عبده بالمحلة 2050 ناخبا من أصل 6750 صوتا انتخابيا حتى الخامسة مساءً، أما في لجنة مدرسة نجريج الابتدائية بمركز بسيون، فقد بلغ عدد المصوتين 350 ناخبا من أصل 3200.



وعن المخالفات بالغربية، قُمنا برصد عدد من المخالفات أبرزها ملاحظة وجود أكثر من ناخب داخل لجنة رقم 43 بقرية بلوس الهوى مركز السنطة في المنطقة المخصصة للتصويت مما يسمح للناخبين بالتشاور مع بعضهم والاطلاع على مطويات التصويت وأمام نفس اللجنة تم رصد عدد من السيارات نصف نقل تقل أطفالا يحملون صور السيسي ويرددون هتافات مؤيدة للرئيس.



شهدت الأقصر إقبالا متوسطا بشكل عام في المحافظة، وشهدت عدد كبير من اللجان إقبالا دون المتوسط، ففي أرمنت الوابرات الابتدائية بنات شهدت لجنتا 1، 2 تصويت 1300 ناخب من أصل 8000 ناخب، أما المنيا فشهدت إقبالا معقولا حيث بلغت نسبة التصويت في بني محمد سلطان بلجنتي 1و 2 نحو 1900 صوت من إجمالي 6140 وبنسبة 31%، وفي لجنة أخرى بحي قبلي في مدينة المنيا وهي لجنة 38 بمدرسة الاتحاد الثانوية فقد شهدت عدد 1060 صوتا من أصل 6252، وبنسبة 17%.



أما محافظة المنيا فقد شهدت الكثير من الأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية، ففي مركز مغاغة شهدت قرية برطباط عند لجنتي 51، 52 قيام شيوخ البلد بذبح "عجلين" وقاموا بتوزيع اللحوم على المصوتين شرط أن يكون إصبعه الناخب مغموسًا بالحبر الفسفوري، الأمر الذي عمل على رفع نسبة المشاركة في القرية، وفي بادرة أخرى جدية من قبل قاضي لجنة رقم 38 بقرية البهنسا مركز بني مزار قام بطرد أحد الناخبين لمحاولته التأثير على ناخب آخر وتوجيه صوته لمرشح بعينه، فقام بطرده خارج اللجنة.



وبالرغم من حل مشكلة متابعي مؤسسة ماعت الذين واجهوا مشاكل في بعض اللجان بمدينة المنيا، إلا أن المشكلة تكررت اليوم مع عدد من المتابعين، حيث منعت قوات التأمين دخول بعض المتابعين بحجة أن مؤسسة ماعت غير مدرجة لديهم في كشوف المنظمات المسموح متابعتها الانتخابات بالرغم من حصول هؤلاء المتابعين على تصريحات متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات وعليها اسم مؤسسة ماعت.