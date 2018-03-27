القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
سياسي
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:52 م

«نزاهة»: ارتفاع ملحوظ في معدلات المشاركة الانتخابية بـ3 محافظات

«نزاهة»: ارتفاع ملحوظ
محمد الشريف
dostor.org/2107058

أصدر ائتلاف نزاهة تقريره الثاني في ثاني أيام الاقتراع، وهو التقرير الرابع منذ بدء العملية الانتخابية أمس، وملاحظة التفاعل الجيد من قبل عدد من القضاة تجاه بعض المخالفات، فقد قام أحد القضاة بطرد أحد الناخبين عندما بدأ في توجيه ناخب آخر داخل اللجنة الانتخابية لدعم مرشح بعينه، وكذلك وجد المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون الكثير من التسهيلات في عملية الإدلاء بأصواتهم.

شهدت محافظة كفر الشيخ تفاوتًا في نسب التصويت وفقًا لكل مركز على حدة وحتى تمام الرابعة مساءً، كان مركز فوة والقرى التابعة له هو أكثر مراكز المحافظة التي شهدت إقبالًا من الناخبين بعدد 39114 ناخبا وبنسبة 35% من حجم الكتلة التصويتية، فيما جاء مركز ومدينة كفر الشيخ كأقل المناطق التي شهدت تصويت بعدد 58414 ناخبا وبنسبة 14% فقط من إجمالي الكتلة التصويتية، فيما سجلت المحافظة ككل نسبة مشاركة 18% من حجم الكتلة التصويتية.

غير أنه في الساعة الخامسة، ارتفعت كثافة المشاركة بشكل غير مسبوق في مدرسة برج البرلس بمركز البرلس، حيث تدافع المواطنون من أجل التصويت واستمر التصويت بكثافة حتى السابعة مساء اليوم.

وشهدت بعض المناطق في الإسكندرية مشاركة ضعيفة من الناخبين، خاصة في منطقة محرم بك، حيث رصدنا ضعفا شديدا في لجنة رقم 10 بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بمحرم بك حتى الرابعة مساءً. غير أن لجنة مصطفى كامل شهدت إقبالا متوسطا، ففي مدرسة عبدالله النديم بمصطفى كامل تم تصويت عدد 3100 حتى الخامسة مساءً من أصل 6000 ناخب تقريبًا. أما حي الرمل فشهد إقبالا أقل من متوسط، مثلما كانت نسبة التصويت في مدرسة كرونا لجنة 54، بالرمل 1400 ناخب من أصل 7175 ناخبا.

واحتلت محافظة القاهرة الصدارة في نسب التصويت، خاصة في حي أول مدينة نصر، حيث شهدت لجنة الجامعة العمالية رقمي 1، 2 بشارع النصر إقبالا كثيفا جدًا من الناخبين لدرجة وقوع مشاجرات بينهم بسبب أولوية التصويت.

وشهدت لجان منطقة الساحل بشبرا إقبالا كثيفا خاصة من قبل النساء والمسنين، وفي لجنة 18 سيدات بمدرسة علي بن أبي طالب الرسمية بشبرا وصلت نسبة التصويت حتى الخامسة حوالي 1050 صوتا من أصل 3000 ناخبة. بينما انخفضت نسبيًا أعداد المصوتين في كثير من لجان المقطم، بنسبة تقدر بحوالي 19%.

وتفاوتت نسب التصويت في محافظة الجيزة ما بين المتوسط والكثيف، فيما انخفضت النسب التصويتية في عدد آخر من اللجان من بينها لجنة 38 بمدرسة يوسف جادالله التجريبية بالهرم، والتي بلغت بها نسبة التصويت 290 ناخبا من أصل 2000 وهي نسبة تقدر بـ15%، وتراوحت نسبة التصويت في كل من فيصل والهرم ما بين 9- 15%.

في الغربية، استقرت اللجان الانتخابية بالمحلة على نسبة متوسطة من الناخبين، وصوت بمدرسة الإمام محمد عبده بالمحلة 2050 ناخبا من أصل 6750 صوتا انتخابيا حتى الخامسة مساءً، أما في لجنة مدرسة نجريج الابتدائية بمركز بسيون، فقد بلغ عدد المصوتين 350 ناخبا من أصل 3200.

وعن المخالفات بالغربية، قُمنا برصد عدد من المخالفات أبرزها ملاحظة وجود أكثر من ناخب داخل لجنة رقم 43 بقرية بلوس الهوى مركز السنطة في المنطقة المخصصة للتصويت مما يسمح للناخبين بالتشاور مع بعضهم والاطلاع على مطويات التصويت وأمام نفس اللجنة تم رصد عدد من السيارات نصف نقل تقل أطفالا يحملون صور السيسي ويرددون هتافات مؤيدة للرئيس.

شهدت الأقصر إقبالا متوسطا بشكل عام في المحافظة، وشهدت عدد كبير من اللجان إقبالا دون المتوسط، ففي أرمنت الوابرات الابتدائية بنات شهدت لجنتا 1، 2 تصويت 1300 ناخب من أصل 8000 ناخب، أما المنيا فشهدت إقبالا معقولا حيث بلغت نسبة التصويت في بني محمد سلطان بلجنتي 1و 2 نحو 1900 صوت من إجمالي 6140 وبنسبة 31%، وفي لجنة أخرى بحي قبلي في مدينة المنيا وهي لجنة 38 بمدرسة الاتحاد الثانوية فقد شهدت عدد 1060 صوتا من أصل 6252، وبنسبة 17%.

أما محافظة المنيا فقد شهدت الكثير من الأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية، ففي مركز مغاغة شهدت قرية برطباط عند لجنتي 51، 52 قيام شيوخ البلد بذبح "عجلين" وقاموا بتوزيع اللحوم على المصوتين شرط أن يكون إصبعه الناخب مغموسًا بالحبر الفسفوري، الأمر الذي عمل على رفع نسبة المشاركة في القرية، وفي بادرة أخرى جدية من قبل قاضي لجنة رقم 38 بقرية البهنسا مركز بني مزار قام بطرد أحد الناخبين لمحاولته التأثير على ناخب آخر وتوجيه صوته لمرشح بعينه، فقام بطرده خارج اللجنة.

وبالرغم من حل مشكلة متابعي مؤسسة ماعت الذين واجهوا مشاكل في بعض اللجان بمدينة المنيا، إلا أن المشكلة تكررت اليوم مع عدد من المتابعين، حيث منعت قوات التأمين دخول بعض المتابعين بحجة أن مؤسسة ماعت غير مدرجة لديهم في كشوف المنظمات المسموح متابعتها الانتخابات بالرغم من حصول هؤلاء المتابعين على تصريحات متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات وعليها اسم مؤسسة ماعت.

ads
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ أقل من شهر

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

أمطار متوسطة على القاهرة وبعض المحافظات

60 دقيقة.. ضغط يوناني وتغييرات في صفوف الفراعنة

إغلاق لجان الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

طفلة «برُتبة نقيب» تشارك والدتها التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

ألبومات الصور

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

3 طرق لارتداء الجينز في ربيع وصيف 2018 (صور)

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

حيدر العبادي: مشروعات تقسيم العراق لن تتوقف

سوريا تقبض على 2000 أسطوانة غاز قبل وصولهم لفصائل إدلب

نجل شقيق عبد الله صالح يعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية

ads
منوعات

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

«دراسة»: 4 فناجين قهوة يوميًا تعادل تعاطى «الحشيش»

بالفيديو.. سيدة تبكى بعد الإدلاء بصوتها: «عايزة حق الشهيد»

ads
ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك