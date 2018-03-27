«الوطنية لحقوق الإنسان»: اليوم أكثر إقبالا من الأمس

قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018 شهد إقبالًا ممتازًا من حيث كثافة التصويت في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وكان الإقبال في أشده بداية اليوم وكذلك بعد انتهاء الراحة التي تتخلل عملية التصويت.



وزاد الإقبال مرة أخرى بعد الساعة السادسة مساء اليوم، حيث انتهاء فترات العمل لموظفين فى القطاع الخاص مع وجود تأمين عالي الكفاءة والجودة من قبل قوات الأمن.



وقال منسق حدائق القبة والزيتون بالجمعية علي حماد، إن الإقبال اليوم أفضل من أمس والكثافة التصويتية قوية بالرغم من عدم وجود إجازة رسمية في الدولة، وأرجع ذلك إلى الحس الوطني لدى جماهير الشعب المصري وحب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما قال أحمد سليم، منسق محافظة الإسماعيلية، إن الإقبال في اليوم الثاني خاصة في وسط وشمال الإسماعيلية كبير جدًا وشهد تزاحمًا أمام مقار اللجان الانتخابية، خاصة مناطق أول وثاني، منذ التاسعة صباحًا حتى آخر اليوم، وشهدت اللجان إقبالا من كافة الأعمار من الشباب وكبار السن والسيدات.

