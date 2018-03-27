«عمليات الصحفيين»: لا شكاوى في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة

تابعت غرفة عمليات نقابة الصحفيين للانتخابات الرئاسية أداء الزملاء الصحفيين مهام عملهم لليوم الثاني على التوالي، من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء.



ولم تتلق الغرفة أي شكاوى من الزملاء، وهو ما يستوجب شكر الجهات القائمة على التنظيم والإشراف والتأمين للعملية الانتخابية.



وأجرى رئيس الغرفة، أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، اتصالات مع زملاء بالمحافظات بينهم الزميل رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بفرع الإسكندرية، للاطمئنان على أداء الزملاء الصحفيين، لمهام عملهم بحرية، وأكد الزملاء على حريتهم في التنقل بين اللجان، وعدم وجود أي معوقات تحول دون أدائهم مهام عملهم.



ورصدت الغرفة مشاركة تراوحت بين المتوسطة في بعض اللجان، والكثيفة في غالبيتها على مستوى الجمهورية، فيما احتوت حشود المواطنين، الذين مارسوا حقهم الدستوري على مختلف الأجيال، على شباب وجيل وسط وكبار السن.



وتلقت الغرفة شكوى من مواطنة على أحد الأرقام المعلنة للغرفة، تشكو من توقف التصويت في لجنة مركز شباب التجمع الخامس، الساعة الثالثة، كاستراحة للجنة المشرفة، وأفادت بأن ذلك التوقيت شهد كثافة كبيرة لخروج المواطنين من أعمالهم، وتم الاتصال بالجهات المعنية، خاصة أنها كانت أعلنت إلغاء ساعة الراحة، واستأنفت اللجنة عملها فور التواصل.

