القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
04:51 م

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
حوادث
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:34 م

«عمليات الصحفيين»: لا شكاوى في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة

«عمليات الصحفيين»:
«عمليات الصحفيين»: لا شكاوى في اليوم الثاني من انتخابات الر
وليد صلاح
dostor.org/2107052

تابعت غرفة عمليات نقابة الصحفيين للانتخابات الرئاسية أداء الزملاء الصحفيين مهام عملهم لليوم الثاني على التوالي، من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء.

ولم تتلق الغرفة أي شكاوى من الزملاء، وهو ما يستوجب شكر الجهات القائمة على التنظيم والإشراف والتأمين للعملية الانتخابية.

وأجرى رئيس الغرفة، أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، اتصالات مع زملاء بالمحافظات بينهم الزميل رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بفرع الإسكندرية، للاطمئنان على أداء الزملاء الصحفيين، لمهام عملهم بحرية، وأكد الزملاء على حريتهم في التنقل بين اللجان، وعدم وجود أي معوقات تحول دون أدائهم مهام عملهم.

ورصدت الغرفة مشاركة تراوحت بين المتوسطة في بعض اللجان، والكثيفة في غالبيتها على مستوى الجمهورية، فيما احتوت حشود المواطنين، الذين مارسوا حقهم الدستوري على مختلف الأجيال، على شباب وجيل وسط وكبار السن.

وتلقت الغرفة شكوى من مواطنة على أحد الأرقام المعلنة للغرفة، تشكو من توقف التصويت في لجنة مركز شباب التجمع الخامس، الساعة الثالثة، كاستراحة للجنة المشرفة، وأفادت بأن ذلك التوقيت شهد كثافة كبيرة لخروج المواطنين من أعمالهم، وتم الاتصال بالجهات المعنية، خاصة أنها كانت أعلنت إلغاء ساعة الراحة، واستأنفت اللجنة عملها فور التواصل.

«عمليات الصحفيين»: لا شكاوى في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة
«عمليات الصحفيين»: لا شكاوى في اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة
ads
موضوعات متعلقة

«سلامة»: نصف يوم إجازة للعاملين فى «الأهرام» للتصويت بالانتخابات

نقيب الصحفيين يدلى بصوته فى مدرسة كوم أشفين بالقليوبية

«غرفة عمليات الصحفيين»: لم نتلق أى شكاوى من الزملاء حتى الآن

غرفة «عمليات الصحفيين»: شكويان فقط في اليوم الأول للانتخابات

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ 3 أيام

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

منذ 3 أيام

اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا

منذ 5 أيام

«المرور» تغلق طريق السويس مع تقاطع الدائرى لاستكمال أعمال إنشاء كوبري

منذ 5 أيام

«الداخلية» تكشف محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين الانتخابات

منذ اسبوع

دفاع ريهام سعيد: «رضيع» موكلتي في خطر ويجب إخلاء سبيلها

الآن

أمطار متوسطة على القاهرة وبعض المحافظات

60 دقيقة.. ضغط يوناني وتغييرات في صفوف الفراعنة

إغلاق لجان الاقتراع في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

طفلة «برُتبة نقيب» تشارك والدتها التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

ألبومات الصور

10 صور ترصد تفاصيل اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بأسوان

بهجة وتكاتف في لجان الأزبكية: «هنا انتخابات الرئاسة» (صور)

بالصور.. نرصد كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من «صباح الخير»

3 طرق لارتداء الجينز في ربيع وصيف 2018 (صور)

نجم الساعة

«الجميلات».. لمسات الجنس الناعم في الانتخابات cross media

الأكثر قراءة

«بوتين» يرفض وساطة قطر: «لسنا في حاجة لدول صغيرة»

بالأرقام.. حصيلة المشاركة فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

البدرى يؤدب إكرامى أمام طنطا.. ومدرب الحراس يُجهز على لطفى

حياة الدرديري: علاقتي بـ«الفراعين» انتهت وأبلغت «عكاشة» اعتذاري

كشكول

الشيمي رئيسا لمجلس إدارة المعاهد القومية

تعرف علي مواعيد امتحانات الشهادة الأعدادية والنقل بقنا

31 مارس "الهوية والشخصية المصرية" ندوة ببحوث الشرق الأوسط جامعة عين شمس

تعيين مها فاروق عبد الغنى عميدا لصيدلة عين شمس

قرار جمهوري بتعيين أحمد على إسماعيل عميدا لكلية العلوم جامعة عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

ترامب يُحمل الجيش تكاليف الجدار الحدودي مع المكسيك

حيدر العبادي: مشروعات تقسيم العراق لن تتوقف

سوريا تقبض على 2000 أسطوانة غاز قبل وصولهم لفصائل إدلب

نجل شقيق عبد الله صالح يعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية

ads
منوعات

أول عملية بيع لقطع أثرية خاصة بيد «مانديلا»

«دراسة»: 4 فناجين قهوة يوميًا تعادل تعاطى «الحشيش»

بالفيديو.. سيدة تبكى بعد الإدلاء بصوتها: «عايزة حق الشهيد»

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك