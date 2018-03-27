القاهرة : الأربعاء 28 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:29 م

فيديو.. برلماني عاصَرَ 3 رؤساء سابقين: «السيسي هيحسن البلد»

فيديو.. برلماني عاصَرَ
سارة شلبي
dostor.org/2107051

قال شعبان محمد أحمد، 79 عاما، رئيس قطاعات بوزارة التموين، على المعاش، وبرلماني أسبق في عهد الرئيسين الراحلين "جمال عبدالناصر وأنور السادات"، والأسبق "حسني مبارك"، إنه يجد الانتخابات الرئاسية الحالية نزيهة مشرفة من الشعب بكل فئاته وطوائفه.

وأكد أن الانتخابات في العهود السابقة لم تكن بتلك النزاهة بين المرشحين، وأنه أصر على المشاركة، رغم تعبه، قائلًا: "ركبت أكتر من توكتوك للوصول إلى لجنتي الانتخابية".

واستكمل أن التصويت عنصر مهم من عناصر المساندة للرئيس الذي سيتم اختياره، وهو تأكيد أن الناس هي من اختارته وليس هو من فرض نفسه عليهم.

وبدأ التصويت في الداخل بانتخابات الرئاسة - أمس الإثنين - في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، على مستوى الجمهورية، بإشراف 18 ألف قاضٍ، يعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، ويستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

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