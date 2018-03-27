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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 10:26 م

هندية تُطلق زوجها بعدما راهن على ابنهما في القمار

هندية تُطلق زوجها
محمد عمر
dostor.org/2107049

طلقت امرأة هندية زوجها بعد أن اكتشفت أنه راهن على طفلهما خلال لعبة القمار، وخسر ابنها ليحتجزه الفائز في منزله حتى تسديد ما عليه.

وراهن «موشين»، من نيودلهي، في الأصل على عائلته بأكملها أثناء لعبه القمار وخسرها، لكن الدين انخفض إلى طفل واحد، حسب ما قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير لها اليوم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، لكن لم يتم الكشف عنها إلا بعد أن وافقت الشرطة أخيرًا على إجراء تحقيقات في القضية، وفقًا لصحيفة «التايمز» الهندية.

وتقول التقارير إن موشين وهو مدمن معروف للقمار راهن على ابنه «عمران» فقط، وفي إحدى المرات راهن على زوجته وطفليه لكنه خسرهما جميعًا، ليذهب عمران وحده إلى منزل الفائز حتى يسترد أمواله.

وأرادت الزوجة وقت وقوع الحادث تقديم شكوى قانونية ضد زوجها المقامر، ولكن الشرطة ماطلت في الأمر لمدة عامين ورفضت النظر في القضية، لتلجأ الزوجة في النهاية إلى محكمة محلية، وقد أمر القاضي أمس الإثنين الضباط بالنظر في الأمر.

وبالفعل فتح المحققون القضية ويبحثون عن الزوج المتهم الذي غادر منزله منذ ذلك الحين.

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